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Российские авиакомпании могут столкнуться с нехваткой пилотов

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Российские авиакомпании рискуют столкнуться с нехваткой пилотов в ближайшие годы. За 10 лет кадровый дефицит составит от 550 до 600 человек. Кадровый голод начнет ощущаться уже с 2021 года из-за ухода на пенсию большого числа «возрастных» летчиков. Учебные заведения не смогут восполнить нехватку специалистов. По мнению экспертов, чтобы решить проблему, необходимо радикально поднимать зарплату пилотов-инструкторов и обновлять материальную базу училищ, что требует дополнительного финансирования. Сэкономить бюджетные деньги предлагают за счет негосударственных учебных центров.

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