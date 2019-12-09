Российские авиакомпании могут столкнуться с нехваткой пилотов

Российские авиакомпании рискуют столкнуться с нехваткой пилотов в ближайшие годы. За 10 лет кадровый дефицит составит от 550 до 600 человек. Кадровый голод начнет ощущаться уже с 2021 года из-за ухода на пенсию большого числа «возрастных» летчиков. Учебные заведения не смогут восполнить нехватку специалистов. По мнению экспертов, чтобы решить проблему, необходимо радикально поднимать зарплату пилотов-инструкторов и обновлять материальную базу училищ, что требует дополнительного финансирования. Сэкономить бюджетные деньги предлагают за счет негосударственных учебных центров.