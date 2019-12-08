Бастрыкин наградил двух петербуржцев за спасение детей из Фонтанки

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил петербуржцев, которые спасли семью, угодившую на машине в реку Фонтанку.

Молодые люди помогли мужчине и двоим детям выбраться из тонущего автомобиля.

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