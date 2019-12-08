Бастрыкин наградил двух петербуржцев за спасение детей из Фонтанки
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил петербуржцев, которые спасли семью, угодившую на машине в реку Фонтанку.
Молодые люди помогли мужчине и двоим детям выбраться из тонущего автомобиля.
Подробнее — в сюжете «Известий».
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил петербуржцев, которые спасли семью, угодившую на машине в реку Фонтанку.
Молодые люди помогли мужчине и двоим детям выбраться из тонущего автомобиля.
Подробнее — в сюжете «Известий».