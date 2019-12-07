День основания Эрмитажа празднуют в России

Сегодня главный музей Петербурга — государственный Эрмитаж — отмечает день рождения. Со дня основания одного из крупнейших художественных хранилищ мира прошло 255 лет.

В прошлом году день Эрмитажа признали официальным праздником в северной столице. Сегодня вход в музей по традиции будет бесплатным.