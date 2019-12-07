В мире празднуют День гражданской авиации

7 декабря ежегодно в мире отмечается Международный день гражданской авиации (International Civil Aviation Day). Провозглашен резолюцией №51/33 на 51-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 6 декабря 1996 года.

Инициатором установления даты стал Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) — специализированного учреждения ООН, которое регулирует международные нормы гражданской авиации.