Художники показали мозаику для Главного храма ВС России

Художники показали, как создается мозаика, которая украсит Главный храм вооруженных сил России. Над ней сейчас работают несколько десятков специалистов по старинным технологиям.

Сначала был выполнен эскиз в необходимом масштабе. Затем техническими специалистами разработана компьютерная модель, на нее перенесено изображение эскиза с разными вариантами развертки поверхности изображения.

Пока завершена мозаика западной апсиды «Образ Божией Матери-Заступницы России в Великой Отечественной войне» и мозаика барабана «Троица с предстоящими».

Главный храм Вооруженных сил России возводится на добровольные пожертвования. Его откроют в следующем году.