Меркель посетила бывшие концлагеря под Освенцимом

Ангела Меркель посетила бывшие нацистские концлагеря у польского города Освенцим. Канцлер ФРГ впервые за 14 лет у власти побывала в музее Аушвица и Аушвица-Биркенау. Вместе с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким Меркель ознакомилась с экспозицией мемориала. Лидеры государств возложили венки к Стене смерти — месту расстрела узников. С 1941 по 1945 год в концлагерях под Освенцимом нацисты замучили, по разным подсчётам, от 1,5 млн до 2 млн человек, в том числе более 1 млн евреев.