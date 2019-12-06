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Меркель посетила бывшие концлагеря под Освенцимом

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Ангела Меркель посетила бывшие нацистские концлагеря у польского города Освенцим. Канцлер ФРГ впервые за 14 лет у власти побывала в музее Аушвица и Аушвица-Биркенау. Вместе с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким Меркель ознакомилась с экспозицией мемориала. Лидеры государств возложили венки к Стене смерти — месту расстрела узников. С 1941 по 1945 год в концлагерях под Освенцимом нацисты замучили, по разным подсчётам, от 1,5 млн до 2 млн человек, в том числе более 1 млн евреев.

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