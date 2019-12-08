В лучшем виде: что можно найти в Татрах

Татры — самая высокая часть Карпат, они располагаются на территории Словакии и Польши. Здешний климат сходен с альпийским, он отличается непостоянством, а снег на некоторых вершинах лежит круглый год. Местные горнолыжные курорты и пешие горные маршруты, озера и водопады, а также богатая флора и фауна привлекают в регион миллионы туристов ежегодно. Что можно увидеть в этом живописном регионе — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
На вершину Каспровы-Верх можно добраться по канатной дороге из популярного польского курортного города Закопане. Это крупный центр зимних видов спорта, альпинизма и горного туризма
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Фото: Getty Images/Richard Baker/In Pictures
Sarnia Skala — невысокая гора в Западных Татрах, которая пользуется невероятной популярностью у туристов, особенно в летний сезон. Начало пути легкое и приятное, но ближе к вершине начинается крутой подъем, чтобы его преодолеть, надо быть в хорошей физической форме. С вершины открываются восхитительные виды на горный массив Гевонт
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Фото: Getty Images/Richard Baker/In Pictures
Недалеко от Закопане есть пеший маршрут, носящий имя Иоанна Павла II. Он очень любил Татры, приезжал сюда с детства. «Здесь с исключительной силой играет синевой небо, проявляется зелень лесов и долин, серебристость озер и горных потоков. Тут пение птиц звучит особенно знакомо, по-польски», — писал он
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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Во время утренних прогулок по горам можно встретить пастухов с бесчисленными отарами овец
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Omar Marques
В Хохловскую долину отправляются, чтобы полюбоваться на поля цветущих крокусов
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Фото: Getty Images/Richard Baker/In Pictures
И на польской, и на словацкой стороне гор расположены национальные заповедники, которые сотрудничают с 1954 года, —Tatransky narodny park и Tatrzanski Park Narodowy. В 1993 году Татры были занесены в список биосферных заповедников ЮНЕСКО
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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Michaela Walch
На территории заповедников встречается множество видов охраняемых животных и растений
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Фото: Getty Images/Schöning/ullstein bild
Пешеходные маршруты проходят по живописным долинам, горным тропам, сосновым лесам
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Фото: Getty Images/Richard Baker/In Pictures
Чтобы защитить заповедные места от излишнего внимания туристов, на некоторых отрезках маршруты огорожены, сворачивать с них запрещено
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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Lydie Gigerichova
Пик Герлаховски-Штит — наивысшая точка Татр и всех Карпат, его высота составляет 2655 м
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Фото: Getty Images/Richard Baker/In Pictures
У подножия гор расположено множество здравниц, которые принимают ежегодно тысячи отдыхающих
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