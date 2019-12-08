В лучшем виде: что можно найти в Татрах

Татры — самая высокая часть Карпат, они располагаются на территории Словакии и Польши. Здешний климат сходен с альпийским, он отличается непостоянством, а снег на некоторых вершинах лежит круглый год. Местные горнолыжные курорты и пешие горные маршруты, озера и водопады, а также богатая флора и фауна привлекают в регион миллионы туристов ежегодно. Что можно увидеть в этом живописном регионе — в фотогалерее «Известий»