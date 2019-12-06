В России сообщили о готовности поставить Турции С-400

Москва готова предложить конкурентную цену для поставки систем ПВО С-400 «Триумф» Турции, заявил 6 декабря директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

«Консультации продолжаются. Мы готовы предложить конкурентные цены по истребителям», — заявил он, отвечая на вопрос о статусе переговоров между двумя странами.

Шугаев также отметил, что сотрудничество России и Турции можно оценивать не только через призму С-400.

«У нас и другие темы есть на повестке дня», — приводит его слова «Интерфакс».

По мнению главы ФСВТС, вероятность подписания контракта в 2020 году высокая.

«Мы планомерно работаем над этим вопросом. Самое главное — есть настрой с двух сторон продолжать сотрудничество в этой области», — заключил он.

Москва и Анкара заключили контракт на поставку ЗРК С-400 «Триумф» в 2017 году. США неоднократно выступали против этого соглашения и грозили Турции санкциями и исключением из программы по истребителям пятого поколения F-35.

В ответ президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал невозможным отказ от С-400.

Кроме того, 26 ноября в «Рособоронэкспорте» рассказали о сроках подписания нового контракта с Турцией по комплексам «Триумф».

С-400 «Триумф» — российский зенитно-ракетный комплекс, созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия системы — 400 км. Разработан НПО «Алмаз» им. академика А.А. Расплетина.