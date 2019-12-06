Россияне с рекордом мира выиграла микст-эстафету 4×50 м на ЧЕ

Сборная России обновила мировой рекорд и победила в смешанной комбинированной эстафете 4 по 50 м на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Глазго.

Российские спортсмены Климент Колесников, Владимир Морозов, Арина Суркова и Мария Каменева проплыли эстафету за 1 минуту 36,22 секунды.

Прежний мировой рекорд — 1 минута 36,40 секунды — был установлен в декабре 2018 года на чемпионате мира в Китае сборной США.