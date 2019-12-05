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Сотрудники МЧС в Москве спасли упавшего в шахту лифта на стройке мужчину

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В Москве сотрудники МЧС спасли мужчину, провалившегося в шахту лифта на стройке. Об этом 5 декабря агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на стройплощадке в Алексеевском районе города на улице Староалексеевская. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Как пишет «РИА Новости», пострадавший является рабочим стройки. В результате падения он получит травмы ног.

В конце ноября сообщалось, что охранник упал в шахту лифта в торговом центре в Пензенской области. Он пытался опустить конструкцию на первый этаж, однако сорвался и при падении получил множественные травмы.

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