Планируете ли вы собственное будущее с той степенью детализации, которая не только отражает ваше желание или намерение достичь определенной цели, но и позволяет буквально на бумаге расписать ключевые шаги на этом пути? Вероятно, даже простой мини-опрос знакомых покажет, что далеко не всем свойственно продумывать этапы жизни на перспективу дальше трех-пяти лет. Зачастую представления о будущем достаточно размыты и сводятся скорее к надежде, чем к расчету на то, что удастся обеспечить благополучие себе и близким.

В то же время не обязательно быть выдающимся визионером, чтобы прогнозировать смену базовых, веховых стадий жизненного пути. Получение образования, построение карьеры и приобретение жилья, создание семьи, воспитание и обучение детей, подготовка к передаче наследства — любое событие из этого ряда вполне может становиться предметом планирования, допускает постановку четких финансовых целей и заблаговременное принятие мер для их достижения.

Задача по формированию личных пенсионных сбережений заслуживает особого внимания уже в силу того, что, хотя она имеет наиболее долгосрочный характер, к ее решению предпочтительно приступать как можно раньше. Зарубежная практика показывает, что создание таких целевых накоплений начиная с молодых лет не только реально, но и может становиться распространенной моделью поведения, особенно при наличии культуры долгосрочного инвестирования и доступности удобных инструментов.

Какие варианты планирования будущих доходов можно рекомендовать именно в российских реалиях? Давайте наметим потенциальный сценарий на примерах представителей двух поколений: допустим, в первом случае это будет миллениал в возрасте от 23 до 30 лет, во втором — человек, которому сейчас от 40 до 50.

Доходы миллениала, скорее всего, не достигли максимумов: по данным Росстата, в нашей стране пик приходится на период от 30 до 34 лет. Предстоят существенные траты, в частности на жилье и покупку автомобиля, а жизненные цели еще достаточно размыты, неопределенны. В таком контексте приоритетный характер имеет краткосрочное планирование на один-три года, которое целесообразно комбинировать с долгосрочным — с горизонтом 30–40 лет (почему, поговорим ниже).

У второго героя определенности в целом больше: уровень доходов и расходов устоялся, к тому же накоплен опыт в прогнозировании личных и семейных финансовых потоков. При этом впереди — относительно протяженный период трудовой активности и возможность регулярного пополнения своих сбережений. В данном случае приоритетом можно считать финансовое планирование на сроки в 10–15 лет.

Оба героя могут аккумулировать свободные средства, распределяя их между статьями личного бюджета в том или ином соотношении. Эксперты Fidelity, одного из лидеров мировой индустрии управления активами, предлагают следующую универсальную формулу: старайтесь выделять не более 50% на текущие траты, 15% откладывайте на пенсию, еще 5% оставляйте на так называемые незапланированные покупки. Оставшиеся 30% доходов желательно тоже сберегать, по большей части на среднесрочные цели.

Как была получена цифра 15%, которая в нашем контексте представляется наиболее интересным элементом формулы? Принято считать, что комфортный практически для любого человека уровень дохода после завершения карьеры должен составлять как минимум порядка 50% от исходного показателя. В последний логично включать не только фиксированный оклад, но и другие прямые и косвенные бенефиты: премии, годовые бонусы, а может быть, даже самые затратные компоненты соцпакета от работодателя.

Очевидно, что получение выплат выше обозначенного уровня не всегда достигается в рамках государственной системы обеспечения. Исходя из ее параметров в конкретной стране, в том числе прогнозируемых, как раз и удается путем подсчетов приблизительно оценить долю доходов работающего человека, которая должна регулярно направляться на пополнение собственных долгосрочных сбережений. В США это упомянутые 15% (до удержания налогов). Для среднестатистического россиянина, по нашей оценке, в качестве ориентира вполне можно рассматривать уровень 10%, учитывая традиционно более ощутимое участие государства в базовом пенсионном обеспечении.

Придерживаясь рекомендованной пропорции и соблюдая регулярность отчислений, миллениал из рассматриваемого примера за 30–40 лет гарантирует себе достойный уровень жизни в будущем, не слишком отступив от привычной модели расходов. Чем раньше вы начинаете копить, тем в более комфортном режиме можете следовать к большой цели, а кроме того, имеете возможность на практике осуществить набирающую популярность идею раннего добровольного завершения карьеры. В запасе у миллениалов достаточно времени, чтобы создать себе надежный задел и при желании действительно начать новый этап жизни в период, выбранный самостоятельно.

У представителей более старших поколений нет временнóй форы, поэтому накопить приемлемый капитал сложнее: суммы взносов должны быть выше, используемые инструменты — консервативнее, притом, что фокус на получении доходностей как минимум выше инфляции сохраняется. Открытие депозита — не самая оптимальная для данных целей опция, особенно в эпоху низких ставок, как сейчас.

На Западе за время эволюционирования инвестиционной индустрии были выработаны различные инструменты, позволяющие производить тонкую настройку стратегии сбережений под профиль конкретного клиента. В России тоже имеется достаточно широкий выбор вариантов для этих целей — например, программы НПФ, накопительное страхование жизни, индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Последние характеризуются прозрачностью, хорошей вариативностью баланса риска и доходности, удобством использования, а главное — наличием мощного налогового стимула, который повышает привлекательность формирования любых накоплений на срок от трех лет.

Напомню, что государство предоставляет 13-процентный налоговый вычет на сумму до 400 000 рублей в год, вносимую на ИИС. Фактически только за пополнение счета можно гарантированно получить до 52 000 рублей дохода, инвестирование которого наряду с основными средствами дополнительно повысит итоговый финансовый результат. Если до достижения вашей цели и начала расходования накопленной суммы остается более 10–12 лет, то, как правило, еще выгоднее бывает инвестсчет типа «Б», полностью освобождающий от налога не первоначальные взносы, а доходы от инвестиций.

При открытии ИИС в банке или брокерской компании необходимо самостоятельно составлять и периодически балансировать портфель ценных бумаг, что потребует временных затрат и определенного уровня подготовки. Альтернативой является инвестсчет в управляющей компании с выбором готовой инвестиционной стратегии, за актуальность которой отвечают профессиональные портфельные менеджеры.

Консервативные стратегии базируются на инвестициях в облигации, более агрессивные — прежде всего в акции. За рубежом финансовые консультанты иногда советуют руководствоваться простым правилом при распределении пропорций в личном «пенсионном» портфеле: 100 – возраст человека = доля акций. Соответственно, к примеру, в 30 лет порядка 70% вложений может приходиться на акции, остальная часть — на инструменты с фиксированным доходом, а к 50 годам соотношение должно составлять уже один к одному. Для России, как для страны с развивающейся экономикой и более высокой волатильностью фондового рынка, можно рекомендовать добавить в это уравнение понижающий коэффициент: скажем, вычитать не из 100, а из 80. Таким образом, в 30 лет агрессивная часть портфеля будет составлять 50%, в 50 лет — 30%.

Недавно нами проводился достаточно подробный опрос клиентов, предметом которого была в том числе оценка интереса к долгосрочным накоплениям в формате ИИС. Доля выразивших готовность приобрести такой продукт превысила 50%, а наибольшую заинтересованность продемонстрировали представители поколения X — люди в возрасте от 40 до 55 лет. Вариант перечисления на инвестсчет 8–10% своих регулярных доходов допускают около 40% опрошенных, при этом 53%, в принципе, могли бы направлять на эти цели более 350 000 рублей ежегодно.

Особый интерес представляли ответы самозанятых как потенциально наиболее уязвимой группы населения с точки зрения обязательного пенсионного обеспечения. В данной выборке средняя оценка приемлемого годового взноса на ИИС составила меньше 14 000 рублей в месяц (160 000 рублей в год). На горизонте в 10 лет это позволяет аккумулировать на счете более 1,5 млн рублей, что вкупе с прибылью от инвестирования и эффектом налогового вычета уже обеспечит определенный коэффициент замещения текущего дохода в будущем.

Вернемся к такому компоненту формулы рекомендованного распределения личного бюджета, как сбережения на незапланированные покупки. Болезнь, потеря работы или другая чрезвычайная жизненная ситуация могут потребовать от человека в том числе финансовой мобилизации, задействования личного «стабилизационного фонда». Его размер, в соответствии с рекомендацией, должен покрывать по меньшей мере от трех до шести стандартных месячных расходов, то есть быть равным полутора-трем месячным доходам. Отчисление на эти цели 5% текущей зарплаты кажется достаточно необременительным и предполагает создание адекватной подушки безопасности за несколько лет.

В каких активах целесообразно хранить краткосрочные сбережения? Поскольку доступ к ним может потребоваться в результате экстраординарных, непрогнозируемых обстоятельств, на первый план выходит фактор ликвидности. Наряду с накопительными счетами и краткосрочными депозитами — вариантами, которые лежат на поверхности, — дополнительно можно использовать биржевые ПИФы для повышения доходности и лучшей диверсификации вложений. Это один из самых ликвидных инвестиционных инструментов, позволяющий поучаствовать в динамике рынков с опцией оперативного вывода своих средств без существенных издержек.

Расширяя горизонт планирования и аккумулируя под цели в будущем сбережения разной срочности, вы обеспечите себе больше уверенности в завтрашнем дне. Возможность дальнейшего финансового благополучия будет гарантироваться уже не столько государством, сколько результатами вашей личной «пенсионной реформы».

Автор — генеральный директор УК «Альфа-Капитал».

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