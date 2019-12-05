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В Брянске 11 человек осудили за организацию казино

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В Брянске вынесен приговор в отношении участников преступной группы, которые занимались организацией казино. Они предоставляли доступ к незаконным онлайн-играм.

Казино располагалось в арендованных помещениях Володарского и Фокинского районов. По данным следствия, подсудимые установили компьютерное оборудование с доступом к нелегальным играм. Заведение работало почти год. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

К ответственности за незаконную организацию и проведение азартных лиц привлекли 11 местных жителей в возрасте от 28 до 47 лет. Пять участников группировки отправятся в колонию общего режима на срок от 1,5 до 2,5 года. Остальные подсудимые получили условные сроки.

В ноябре сообщалось о суде над организаторами азартных игр, которые с декабря 2016 года по май 2018 года заработали на нелегальной деятельности более 7,5 млн рублей.

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