В Подмосковье новорожденного назвали Король Лев

Мальчика, родившегося в семье с фамилией Король 14 ноября в перинатальном центре Наро-Фоминска в Подмосковье, назвали Львом. Имя сыну выбрал его отец Дмитрий, рассказала мама ребенка.

Он решил назвать сына Львом, еще когда служил в армии и общался там с товарищем с таким именем. Также на выбор повлияла любовь мужчины к знаменитому мультфильму «Король Лев».

Мальчик родился с весом 5 кг 175 г, уточняет телеканал «360».

По словам первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ольги Забраловой, родители в Московской области нередко выбирают необычные имена для своих детей. В 2018 году среди жителей области появились Авдотья, Николь, Клавдия, Февронья, Луна, Лаврентий, Марсель, Лео, Тарас и Добромир, сообщается на сайте kp.ru.

Однако самыми популярными именами в прошлом году среди новорожденных в Подмосковье стали Артем и София, пишет «Ридус». Мальчиков также часто называют Александром, Максимом, Михаилом и Дмитрием, а девочек — Анастасией, Анной, Викторией и Марией.

7 октября сообщалось, что супруги из подмосковного города Орехово-Зуево Олег и Инна Солнышкины назвали дочь Россией. По словам отца девочки, таким образом он выразил свою любовь к стране.