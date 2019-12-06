До скорой связи: операторы покроют М-11 сотовым сигналом к весне

Трасса Москва–Санкт-Петербург, открытая в конце ноября, вскоре будет полностью покрыта сотовой связью. Операторы завершат работы в I квартале 2020 года, рассказали «Известиям» в самих компаниях. К концу текущего года завершатся подготовительные работы. Сейчас примерно на 10% дороги связь полностью отсутствует, а на некоторых других участках наблюдаются сбои, следует из данных Telecom Daily.

Зоны отступа

Замеры, проведенные вскоре после открытия М-11, показали: на ряде участков общей протяженностью 70–80 км (соответствует 11–12% длины трассы) голосовой сотовой связи пока нет, а воспользоваться экстренным номером 112 невозможно, следует из материалов компании Telecom Daily, организовавшей тест-драйв на новой трассе. Качество мобильного интернета при этом не измерялось.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков рассказал «Известиям», что специалисты компании насчитали на платной дороге 15 мертвых зон. Самые обширные –– на границе Ленинградской и Новгородской областей, а также на отрезке, расположенном юго-восточнее участка Новгород–Чудово. По его словам, «провалы» в основном наблюдаются в Тверской и Новгородской областях. На телефонизированных же участках дороги есть зоны, в которых сбрасываются звонки, невозможно дозвониться с первого раза или разобрать речь абонента.

В госкомпании «Автодор» «Известиям» подтвердили полное или частичное отсутствие связи на отдельных участках. Причина –– в значительном удалении трассы от населенных пунктов.

В ГК отметили, что для равномерного и непрерывного сотового сигнала на всем протяжении М-11 требуется построить 105 новых антенно-мачтовых сооружений.

–– К настоящему моменту смонтировано 70% фундаментов для них. К размещению оборудования операторов готовы 40% объектов. До конца года планируется завершить строительство всех 105 сооружений, –– сказали «Известиям» в пресс-службе «Автодора».

Ранее глава госкомпании Вячеслав Петушенко заявлял журналистам, что рассчитывает обеспечить голосовую связь по всей трассе уже до конца декабря. Для наладки интернета, по его словам, понадобится больше времени.

В «Автодоре» добавили, что переговоры со всеми крупнейшими операторами сотовой связи находятся на завершающей стадии. Одна из компаний уже готова разместить свое оборудование до конца года, остальные предполагают это сделать в I квартале следующего.

По словам главы Telecom Daily Дениса Кускова, у «Мегафона» и МТС качество связи на трассе сейчас чуть лучше, чем у «Вымпелкома» и Tele2. Сигнал «Мегафона» покрывает почти 90% трассы, у его конкурентов –– 70–75%, говорится в материалах Telecom Daily.

Низкодоходные вышки

Представитель Tele2 сказал «Известиям», что оператор ведет переговоры с другими сотовыми компаниями о возможности совместного строительства инфраструктуры вдоль М-11. Одной из основных проблем развития сети вдоль дороги он назвал значительные капитальные затраты при низкой маржинальности объектов связи. Объекты придется устанавливать в заболоченной лесистой местности, добавил он.

По словам директора по стратегическому планированию инфраструктуры «Мегафона» Андрея Грачева, из-за особенностей рельефа и сложностей с доступом к источникам электропитания на ряде участков М-11 покрытие связью в расчете на 1 км требует больше вложений, чем в других регионах европейской части страны. Для ускорения этих работ рассматривается совместное с другими компаниями использование радиооборудования (RAN-Sharing), добавил он.

Работает над улучшением покрытия проблемных участков М-11 и «Вымпелком» при поддержке Минкомсвязи, сказал его представитель. А МТС к концу I квартала 2020 года планирует завершить на М-11 проект по развитию инфраструктуры 2G и LTE-1800, обещает представитель компании Алексей Меркутов.

Интенсивность покрытия связью федеральных трасс и железных дорог в первую очередь зависит от инвестиционной отдачи проектов, считает представитель «Вымпелкома». Самое сложное –– не поставить базовую станцию, а обеспечить возможность ее подключения к электричеству, что силами одних только операторов трудно реализуемо.

Теоретически субсидии из федерального бюджета могут сократить затраты компаний на строительство низкомаржинальных объектов, однако участие в программах госдотаций зависит от размера выделяемых средств и обязательств, накладываемых на бизнес, говорят в Tele2.

Справка «Известий» М-11 –– самая протяженная в России платная трасса, построенная с нуля. Ее длина составляет 669 км (из них платных участков –– 606,7 км). На строительство дороги потрачено около 550 млрд рублей. Она проходит по территориям Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей в обход населенных пунктов. Стоимость проезда для легковых машин –– 1820 рублей в будни и 2020 рублей в выходные при оплате наличными. Для владельцев транспондеров цена ниже: в рабочие дни –– 1331 рубль, в выходные –– 1494 рубля. Скоростной режим трассы –– до 110 км/ч, в перспективе «Автодор» планирует увеличить его до 130 км/ч.

Заинтересованность операторов в покрытии дорог в рамках проектов государственно-частного партнерства есть, отмечает Алексей Меркутов. Но условия, когда субсидии покрывают только капитальные, а не операционные расходы, пока делают такой подход к решению вопроса нерентабельным для бизнеса, утверждает он. Примерно 30–35% от общих инвестиций в покрытие федеральных трасс связью за пять лет составят некомпенсируемые расходы, которые операторы будут нести самостоятельно, говорит Алексей Меркутов.

Строительство сотовых вышек и других объектов связи вдоль М-11 действительно идет, отмечает Денис Кусков. Но покрытие автотрасс и железных дорог малорентабельно для операторов –– инвестиции окупаются медленнее, чем в городах, согласен он.

По его прогнозу, ситуация со связью на М-11 может улучшиться в следующем году. Но в целом покрытие трассы будет увеличиваться небыстро, полагает эксперт. Чтобы обеспечить связью около 90% Октябрьской железной дороги между Москвой и Петербургом у операторов ушло около 25 лет, добавил эксперт.

Сторона «глухих»

Полное отсутствие связи может стать неприятным сюрпризом для автомобилистов, попавших в серьезное ДТП. Даже система оперативного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС (сейчас она установлена на 4,6 млн машин), которая в автоматическом режиме отправляет данные в экстренные службы, на «глухих» участках пока оказывается бесполезной.

м-11 Система оперативного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В компании ГЛОНАСС пояснили, что для работы системы должен присутствовать хотя бы слабый сигнал одного из операторов «большой тройки» –– «Билайн», МТС или «МегаФон», а в скором времени к ним присоединится Tele2. В ГЛОНАСС напомнили, что в рамках национального проекта «Цифровая экономика» государство выделит 28 млрд рублей на то, чтобы обеспечить связь на наиболее важных дорогах и элементах транспортной инфраструктуры.

Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов сказал «Известиям», что проблема отсутствия мобильной связи на трассах в малонаселенных районах актуальна практически для всех регионов России, особенно сибирских.

–– Недавно я ездил из Тюмени в Тобольск, и из 500 км пути связи не было как минимум на 400 км. В итоге если в дороге происходит какое-то ЧП, то вызвать помощь просто невозможно, –– сказал он.

Глава ФАР напомнил, что эта проблема обсуждается с крупнейшими сотовыми операторами уже не первый год, но ситуация со связью на загородных федеральных трассах удаленных регионов улучшается медленно.