Курс ЦБ
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

До скорой связи: операторы покроют М-11 сотовым сигналом к весне

После открытия платной дороги на ней всё еще остаются «глухие» зоны
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Главный слайд
Начало статьи
До скорой связи: операторы покроют М-11 сотовым сигналом к весне
2019-12-05 11:17:51">
2019-12-05 11:17:51
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Трасса Москва–Санкт-Петербург, открытая в конце ноября, вскоре будет полностью покрыта сотовой связью. Операторы завершат работы в I квартале 2020 года, рассказали «Известиям» в самих компаниях. К концу текущего года завершатся подготовительные работы. Сейчас примерно на 10% дороги связь полностью отсутствует, а на некоторых других участках наблюдаются сбои, следует из данных Telecom Daily.

Зоны отступа

Скорый проезд: запуск трассы Москва–Петербург снизит смертность в ДТП
27 ноября движение по М-11 откроет Владимир Путин

Замеры, проведенные вскоре после открытия М-11, показали: на ряде участков общей протяженностью 70–80 км (соответствует 11–12% длины трассы) голосовой сотовой связи пока нет, а воспользоваться экстренным номером 112 невозможно, следует из материалов компании Telecom Daily, организовавшей тест-драйв на новой трассе. Качество мобильного интернета при этом не измерялось.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков рассказал «Известиям», что специалисты компании насчитали на платной дороге 15 мертвых зон. Самые обширные –– на границе Ленинградской и Новгородской областей, а также на отрезке, расположенном юго-восточнее участка Новгород–Чудово. По его словам, «провалы» в основном наблюдаются в Тверской и Новгородской областях. На телефонизированных же участках дороги есть зоны, в которых сбрасываются звонки, невозможно дозвониться с первого раза или разобрать речь абонента.

В госкомпании «Автодор» «Известиям» подтвердили полное или частичное отсутствие связи на отдельных участках. Причина –– в значительном удалении трассы от населенных пунктов.

В ГК отметили, что для равномерного и непрерывного сотового сигнала на всем протяжении М-11 требуется построить 105 новых антенно-мачтовых сооружений.

м-11
До скорой связи: трассу М-11 покроют сотовым сигналом к весне
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

–– К настоящему моменту смонтировано 70% фундаментов для них. К размещению оборудования операторов готовы 40% объектов. До конца года планируется завершить строительство всех 105 сооружений, –– сказали «Известиям» в пресс-службе «Автодора».

Ранее глава госкомпании Вячеслав Петушенко заявлял журналистам, что рассчитывает обеспечить голосовую связь по всей трассе уже до конца декабря. Для наладки интернета, по его словам, понадобится больше времени.

В «Автодоре» добавили, что переговоры со всеми крупнейшими операторами сотовой связи находятся на завершающей стадии. Одна из компаний уже готова разместить свое оборудование до конца года, остальные предполагают это сделать в I квартале следующего.

По словам главы Telecom Daily Дениса Кускова, у «Мегафона» и МТС качество связи на трассе сейчас чуть лучше, чем у «Вымпелкома» и Tele2. Сигнал «Мегафона» покрывает почти 90% трассы, у его конкурентов –– 70–75%, говорится в материалах Telecom Daily.

Строительство трассы М-11
Строители продолжают возведение трассы M-11, которая соединит Москву и Санкт-Петербург. На фото: мост через реку Волхов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Строительство трассы М-11
Из одного города в другой можно будет добраться за пять часов. На фото: 444-й км, Окуловская развязка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Строительство трассы М-11
Свайное поле на болотистой местности
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Строительство трассы М-11
По словам строителей, после окончания работ асфальтовому покрытию может потребоваться ремонт лишь спустя восемь лет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Строительство трассы М-11
Дорожные катки на трассе М-11
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Строительство трассы М-11
475-й км, река Веребушка. Над ней проложен один из самых высоких мостов на участке
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Строительство трассы М-11
Общая протяженность автомагистрали составит 669 км
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Строительство трассы М-11
Новая дорога на нескольких участках пересечет уже существующую трассу М-10 «Россия»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Строительство трассы М-11
534-й км, мост через реку Волхов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Строительство трассы М-11
М-11 проходит вне населенных пунктов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Строительство трассы М-11
Благодаря этому автомобилисты получат самый короткий путь от Москвы до Санкт-Петербурга
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Строительство трассы М-11
Развязка на 524-м км
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Строительство трассы М-11
На трассе будет проложено от четырех до десяти полос
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Строительство трассы М-11
Для животных будут сделаны специальные переходы, чтобы они случайно не попали на дорогу
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Строительство трассы М-11
Для водителей трассу М-11 сдадут к чемпионату мира по футболу 2018 года. На фото: завершенные работы на 392-м км
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Низкодоходные вышки

Представитель Tele2 сказал «Известиям», что оператор ведет переговоры с другими сотовыми компаниями о возможности совместного строительства инфраструктуры вдоль М-11. Одной из основных проблем развития сети вдоль дороги он назвал значительные капитальные затраты при низкой маржинальности объектов связи. Объекты придется устанавливать в заболоченной лесистой местности, добавил он.

За время деньги: установлен ценник всей трассы Москва–Петербург
Стала известна точная стоимость проезда по скоростной дороге М-11

По словам директора по стратегическому планированию инфраструктуры «Мегафона» Андрея Грачева, из-за особенностей рельефа и сложностей с доступом к источникам электропитания на ряде участков М-11 покрытие связью в расчете на 1 км требует больше вложений, чем в других регионах европейской части страны. Для ускорения этих работ рассматривается совместное с другими компаниями использование радиооборудования (RAN-Sharing), добавил он.

Работает над улучшением покрытия проблемных участков М-11 и «Вымпелком» при поддержке Минкомсвязи, сказал его представитель. А МТС к концу I квартала 2020 года планирует завершить на М-11 проект по развитию инфраструктуры 2G и LTE-1800, обещает представитель компании Алексей Меркутов.

Интенсивность покрытия связью федеральных трасс и железных дорог в первую очередь зависит от инвестиционной отдачи проектов, считает представитель «Вымпелкома». Самое сложное –– не поставить базовую станцию, а обеспечить возможность ее подключения к электричеству, что силами одних только операторов трудно реализуемо.

м-11
До скорой связи: трассу М-11 покроют сотовым сигналом к весне
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Теоретически субсидии из федерального бюджета могут сократить затраты компаний на строительство низкомаржинальных объектов, однако участие в программах госдотаций зависит от размера выделяемых средств и обязательств, накладываемых на бизнес, говорят в Tele2.

Справка «Известий»

М-11 –– самая протяженная в России платная трасса, построенная с нуля. Ее длина составляет 669 км (из них платных участков –– 606,7 км). На строительство дороги потрачено около 550 млрд рублей. Она проходит по территориям Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей в обход населенных пунктов. Стоимость проезда для легковых машин –– 1820 рублей в будни и 2020 рублей в выходные при оплате наличными. Для владельцев транспондеров цена ниже: в рабочие дни –– 1331 рубль, в выходные –– 1494 рубля. Скоростной режим трассы –– до 110 км/ч, в перспективе «Автодор» планирует увеличить его до 130 км/ч.

Асфальтобетонный аргумент: российские трассы построят по-новому
Крымскую «Тавриду» и еще 1 тыс. км дорог уложат с применением «суперпокрытия»

Заинтересованность операторов в покрытии дорог в рамках проектов государственно-частного партнерства есть, отмечает Алексей Меркутов. Но условия, когда субсидии покрывают только капитальные, а не операционные расходы, пока делают такой подход к решению вопроса нерентабельным для бизнеса, утверждает он. Примерно 30–35% от общих инвестиций в покрытие федеральных трасс связью за пять лет составят некомпенсируемые расходы, которые операторы будут нести самостоятельно, говорит Алексей Меркутов.

Строительство сотовых вышек и других объектов связи вдоль М-11 действительно идет, отмечает Денис Кусков. Но покрытие автотрасс и железных дорог малорентабельно для операторов –– инвестиции окупаются медленнее, чем в городах, согласен он.

По его прогнозу, ситуация со связью на М-11 может улучшиться в следующем году. Но в целом покрытие трассы будет увеличиваться небыстро, полагает эксперт. Чтобы обеспечить связью около 90% Октябрьской железной дороги между Москвой и Петербургом у операторов ушло около 25 лет, добавил эксперт.

Сторона «глухих»

Полное отсутствие связи может стать неприятным сюрпризом для автомобилистов, попавших в серьезное ДТП. Даже система оперативного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС (сейчас она установлена на 4,6 млн машин), которая в автоматическом режиме отправляет данные в экстренные службы, на «глухих» участках пока оказывается бесполезной.

м-11
Система оперативного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС

Система оперативного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
ЭРА милосердия: ГЛОНАСС спас жизнь в горах Дагестана
Лопнувшая покрышка привела к страшной аварии

В компании ГЛОНАСС пояснили, что для работы системы должен присутствовать хотя бы слабый сигнал одного из операторов «большой тройки» –– «Билайн», МТС или «МегаФон», а в скором времени к ним присоединится Tele2. В ГЛОНАСС напомнили, что в рамках национального проекта «Цифровая экономика» государство выделит 28 млрд рублей на то, чтобы обеспечить связь на наиболее важных дорогах и элементах транспортной инфраструктуры.

Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов сказал «Известиям», что проблема отсутствия мобильной связи на трассах в малонаселенных районах актуальна практически для всех регионов России, особенно сибирских.

–– Недавно я ездил из Тюмени в Тобольск, и из 500 км пути связи не было как минимум на 400 км. В итоге если в дороге происходит какое-то ЧП, то вызвать помощь просто невозможно, –– сказал он.

Глава ФАР напомнил, что эта проблема обсуждается с крупнейшими сотовыми операторами уже не первый год, но ситуация со связью на загородных федеральных трассах удаленных регионов улучшается медленно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Подключили глаз: за водителями внимательно проследят
Одним из источников передачи данных станет «ЭРА-ГЛОНАСС»
«Безопасность дорожного движения должно контролировать государство»
Предправления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко — о том, увеличится ли количество камер на дорогах и насколько вырастет протяженность платных трасс

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019