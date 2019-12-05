Аэропорт Магадана обслужил более 400 тыс. человек

В международном аэропорту Магадана побили прошлогодний показатель количества пассажиров. С начала этого года воздушная гавань обслужила более 400 тыс. человек.

Как сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на сайт аэропорта Сокол, достигнутый по состоянию на 4 декабря показатель, является наибольшим в новейшей истории гавани с 90-х годов прошлого века.

В 2018 году аэрогавань обслужила 390 342 человека.

Ранее сообщалось, что большая часть транспорта в мире к 2042 году станет беспилотной, в 2069 году появится магнитный бесколесный транспорт, а последний аэропорт за ненадобностью закроется в 2069 году. С таким заявлением выступил председатель совета директоров экосистемы группы «Русские инвестиции» и руководитель проекта «Технический прогресс и экономика будущего» Кирилл Игнатьев.