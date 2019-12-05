Прямой эфир

Фестиваль волшебных китайских фонарей открылся в парке «Сокольники»

0
Выделить главное
вкл
выкл

Уголок Поднебесной открылся в московском парке «Сокольники». Огромные панды, морские рыбы, лотосы и величественные китайские дворцы — всего более 40 световых инсталляций. Каждую собирали и раскрашивали вручную десятки китайских мастеров. В одной такой — больше 500 деталей.

А вот традиционных китайских фонариков здесь не найдете. Зато есть жар-птицы и драконы. Фестиваль исколесил полмира, а в Москву приехал впервые. Каждый день сюда приходят тысячи человек — за волшебной атмосферой, которую создают снегопад, музыка и выступления китайских акробатов. Новый год здесь отметят дважды — и русский, и китайский.

Побывать в маленьком Китае можно будет до 23 февраля.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019