Фестиваль волшебных китайских фонарей открылся в парке «Сокольники»

Уголок Поднебесной открылся в московском парке «Сокольники». Огромные панды, морские рыбы, лотосы и величественные китайские дворцы — всего более 40 световых инсталляций. Каждую собирали и раскрашивали вручную десятки китайских мастеров. В одной такой — больше 500 деталей.



А вот традиционных китайских фонариков здесь не найдете. Зато есть жар-птицы и драконы. Фестиваль исколесил полмира, а в Москву приехал впервые. Каждый день сюда приходят тысячи человек — за волшебной атмосферой, которую создают снегопад, музыка и выступления китайских акробатов. Новый год здесь отметят дважды — и русский, и китайский.

Побывать в маленьком Китае можно будет до 23 февраля.