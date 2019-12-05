Рыбный день: как Санта оказался под водой

Пока весь наземный мир ждет не дождется прихода Санта-Клауса, подводный уже получает подарки: в крупнейших аквариумах по всему миру начались рождественские шоу. Как волшебного старика встречают морские обитатели — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Global Look Press/dpa/Carsten Rehder
Если традиционный Санта привозит подарки на санях, запряженных оленями, то водяной всплывает со своим мешком из голубой бездны, как в аквариуме центра Multimar Wattforum в немецком Тённинге
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Фото: Global Look Press/dpa/Axel Heimken
В Рождество можно будет увидеть, как он угощает праздничным ужином 71 обитателя этого подводного мира, если сейчас они с морской черепахой Спиди успеют досыта накормить плавающих вокруг рифовых акул
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Фото: Getty Images/Chung Sung-Jun
Сардинам в сеульском Coex Aquarium тоже было как-то не по себе без рождественских чудес
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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
Рыбам давно не хватало тепла, ласки и хорошего настроения
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Фото: Getty Images/Chung Sung-Jun
Обитателям сеульского 63 City Aquarium особенно повезло — к ним приплыл Санта в женском обличии
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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
А потом подтянулась и группа поддержки
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/John Gastaldo
В калифорнийском Birch Aquarium at Scripps Санта забрался в гигантский резервуар с водорослями, чтобы сделать там предпраздничную уборку, а после полудня устроить праздничный ужин его обитателям
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Фото: Getty Images/Buddhika Weerasinghe
В японской Осаке, в аквариуме Kaiyukan, Санта трижды в день навещает затосковавшую китовую акулу
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Фото: Global Look Press/AFLO/Yoshio Tsunoda
В токийском Sunshine Aquarium старик устраивает веселые гонки с самыми резвыми рыбами
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Фото: Global Look Press/
А потом долго отдыхает в объятиях мурены
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Attila Volgyi
В Будапеште Санта тоже решил на всякий случай подкормить акул и их окружение — всем хочется дотянуть до Рождества
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