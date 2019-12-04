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Кобылкин призвал учесть мнение экспертов при разработке новых правил ОВОС

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин поручил профильному заместителю Константину Румянцеву привлечь экспертов и ученых к работе над новым нормативным правовым актом, который бы регламентировал процедуру оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), говорится в сообщении Минприроды в среду, 4 декабря.

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По словам министра, такой подход позволит не только учесть предложения широкого круга представителей экспертного сообщества при подготовке документа, но и ускорить процесс. «Это не просто показатель эффективности работы на вверенном вам направлении, но и стабильность реализации экономических проектов», — сказал Кобылкин.

До 1 января 2021 года министерство должно подготовить документ, регламентирующий процедуру оценки воздействия на окружающую среду. Работа ведется в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины».

До этого момента будут действовать старые нормы, предусмотренные в приказе Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372.

Реализация механизма «регуляторной гильотины» осуществляется в соответствии с поручением президента России от 26 февраля 2019 года. Она предусматривает отмену всех нормативных правовых актов, устанавливающих требования, соблюдение которых подлежит проверке при осуществлении контроля, и введение новых норм, содержащих актуализированные требования.

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