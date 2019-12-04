Итоговый доклад по импичменту Трампа обнародован в США

Спецкомитет по разведке палаты представителей конгресса США обнародовал итоговый доклад в рамках процедуры импичмента Трампа.

Демократы в документе пришли к выводу, что Трамп подстрекал власти Украины к вмешательству в выборы США. В частности, оказал давление на Владимира Зеленского начать публичные расследования в отношении Байденов.

Они также обвинили американского лидера в беспрецедентном воспрепятствовании расследованию по импичменту.