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В ООН назвали число погибших в Ираке за два месяца протестов

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Фото: REUTERS/Alaa al-Marjani
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Более 400 человек погибли в ходе протестов в Ираке с начала октября. Об этом сообщила спецпредставитель генсека ООН в этой стране Жанин Хеннис-Плассхарт.

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По ее словам, пострадали более 19 тыс. человек. Дипломат подчеркнула, что оправдания убийствам и нанесению увечий мирным демонстрантам быть не может.

По наблюдениям ООН, в Ираке открывают огонь по протестующим боевыми патронами и не по назначению используют слезоточивый газ, приводящий к увечьям или смерти. Также власти продолжают аресты и задержания, угрозы и запугивания.

«В этой связи я бы хотела вновь указать на важность гарантий основных прав человека, в частности права на мирные собрания и свободу выражения», — цитирует ее во вторник, 3 декабря, «РИА Новости». Спецпредставитель генсека ООН призвала привлекать к ответственности виновных в правонарушениях.

С начала октября жители Ирака устраивают акции против плохих условий жизни, безработицы и коррупции. Демонстранты в Багдаде и других городах требовали отставки властей. Мирные протесты обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками.

В конце ноября премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди направил в парламент страны прошение об отставке.

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