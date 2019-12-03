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Жителя Петрозаводска приговорили к пожизненному сроку за двойное убийство

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Жителя Петрозаводска Антона Ипатова Верховный суд Республики Карелия приговорил к пожизненному тюремному заключению за убийство двух девушек и нанесение тяжкого вреда здоровья еще двум людям. Об этом сообщается 3 декабря на сайте республиканской прокуратуры.

Таким образом, обвиняемый будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима. По версии следствия, неоднократно ранее судимый Ипатов в сентябре 2018 года напал на двух незнакомых девушек и нанес им 10 ножевых ранений. Пострадавшие от полученных ран скончались на месте.

В том же месяце обвиняемый причинил тяжкий вред здоровью несовершеннолетней, угрожая убийством. В июне 2018 года подсудимый во время ссоры избил знакомого.

Как отмечает RT, все преступления он совершил в состоянии алкогольного опьянения. Психолого-психиатрическая экспертиза признала Ипатова вменяемым.

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