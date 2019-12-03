Сотовая связь появилась в 36 населенных пунктах Красноярского края

В Красноярском крае c января 2019 года 18 поселков обеспечили качественной сотовой связью и скоростным мобильным интернетом. Благодаря этому еще в 18 населенных пунктах появилась сотовая связь без доступа в интернет. Об этом сообщает краевое министерство цифрового развития.

Подключение производится в рамках региональной программы «Развитие информационного общества», сообщает ИА KrasnoyarskMedia. В следующем году в 20 поселках планируется построить антенно-мачтовые сооружения, что позволит пользоваться сотовой связью и мобильным интернетом.

Напомним, в России планируют создать принципиально новую беспроводную систему связи, способную обеспечить широкополосным интернетом транспорт, движущийся с высокими скоростями, — автомобили, поезда и самолеты. Она также позволит в режиме реального времени управлять беспилотниками.