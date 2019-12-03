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Рабочие места врачей модернизировали в одной из больниц Оренбуржья

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В Оренбургской области в Бугурусланской районной больнице модернизировали рабочие места врачей. Медучреждение приобрело 17 многофункциональных устройств на общую сумму 415 тыс. рублей. Ими оснастили 122 рабочих места.

Как уточняет РИА «Оренбуржье» оборудование закупили в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения».

В течение года в больницу привезли 22 принтера и 35 многофункциональных устройств. Есть также оборудование для телемедицинских консультаций. Технику распределили между стационарами, детской и взрослой поликлиниками, женской консультацией. Общая стоимость оборудования – 4,655 млн рублей.

Власти считают, что, благодаря его появлению, рабочий процесс значительно ускорится, поскольку врачи смогут оперативно оформлять необходимые документы и вносить информацию о пациентах в единую базу здравоохранения.

В ноябре сообщалось, что в Оенбургской областной клинической больнице появился ангиограф, с помощью которого ежегодно можно обследовать 1,2 тыс. пациентов с сосудистой патологией. Это первый аппарат такого класса в стране.

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