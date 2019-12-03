Инвестиции в проект яблоневых садов увеличат в Воронежской области

Инвестиции в проект расширения производства яблок в Воронежской области вырастут до 2 млрд рублей. На проектную мощность компания планирует выйти в 2024 году.

Производство плодов в садах должно увеличиться в два раза. На данный момент объем составляет 25 тыс. т яблок в год. Предприятие «Острогожсксадпитомник» намерено высадить сад суперинтенсивного типа на площади 500 га. На каждом гектаре разместится порядка 3,5 тыс. деревьев.

К работам компания приступит в 2020 году. Кроме того, планируется построить холодильник с мощностью 20 тыс. т. В связи с этим инвестиции в проект планируют увеличить на 500 млн рублей, пишет ИА «Абирег».

Ранее сообщалось, что в Крыму возродят производство любимого сорта яблок императора Николая II.