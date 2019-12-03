Прямой эфир

Инвестиции в проект яблоневых садов увеличат в Воронежской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Инвестиции в проект расширения производства яблок в Воронежской области вырастут до 2 млрд рублей. На проектную мощность компания планирует выйти в 2024 году.

Производство плодов в садах должно увеличиться в два раза. На данный момент объем составляет 25 тыс. т яблок в год. Предприятие «Острогожсксадпитомник» намерено высадить сад суперинтенсивного типа на площади 500 га. На каждом гектаре разместится порядка 3,5 тыс. деревьев.

К работам компания приступит в 2020 году. Кроме того, планируется построить холодильник с мощностью 20 тыс. т. В связи с этим инвестиции в проект планируют увеличить на 500 млн рублей, пишет ИА «Абирег».

Ранее сообщалось, что в Крыму возродят производство любимого сорта яблок императора Николая II.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Белок из личинок мух будут производить под Белгородом
Власти Тамбовской области рассчитывают на рекордный объем производства мяса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019