Жители Магадана одобрили план по ремонту дорог на 2020-2021 годы

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года запланирован ремонт 34,5 км дорог в Магадане. Жителям предложили ознакомиться с перечнем автомобильных дорог на 2020 и 2021 годы и высказать свое мнение на сайте «Открытый Магадан». В перечень вошли семь участков.

Большинство горожан (56,7%) поддержали ремонт улицы Парковой, Колымского шоссе и улицы Майской, сообщает ИА MagadanMedia. Кроме этого, 75% магаданцев положительно оценили ремонт в 2021 году участка от улицы Ягодной, 1 до Набережной реки Магаданки, 53; улицы Транспортной, улицы Якутской, участка от Марчеканского переулка до улицы Гагарина.

Как стало известно в начале ноября, Госавтоинспекция выявила самые опасные дороги в Магадане. В список четырех участков, где произошло три и более аварий с пострадавшими, попали: перекресток улицы Ленина и проспекта Карла Маркса, 2023,6 км трассы Якутск–Магадан, улица Берзина между домами № 8 и № 9, выезд из дворовой территории на улице Билибина до Комсомольской площади.