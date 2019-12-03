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Трассу затопило в Нижегородской области из-за паводка

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Участок автодороги в Воскресенском районе Нижегородской области затопило из-за паводка. Порядка 70 человек остались без транспортного сообщения.

По данным регионального правительства, из-за аномального разлива реки Ветлуги под водой оказался участок трассы Воскресенское – Затон имени Михеева. Подобная ситуация складывалась и весной, однако тогда обеспечить транспортное сообщение для местных жителей удавалось с помощью катеров. Об этом сообщает ИА «НьюсНН». Ситуация с осенним паводком в районе происходит впервые.

Для организации перевозок в район направлено судно на воздушной подушке. Оно осуществляет круглосуточное дежурство. С помощью судна производится доставка продуктов питания и обеспечивается медицинское обслуживание населения.

В начале ноября из-за выхода рек из берегов после обильных осадков оказались подтоплены улицы в Перми.

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