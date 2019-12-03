Кокляев выставил свою бейсболку на интернет-аукционе

Пауэрлифтер Михаил Кокляев объявил проведение интернет-аукциона, лотом станет кепка, брошенная им в октябре в сторону бойца ММА Александра Емельяненко.

Любой желающий может написать сумму, которую готов заплатить за выставленный на аукцион предмет.

По словам спортсмена, вырученные средства будут перечислены в фонд для лечения нуждающегося ребенка.