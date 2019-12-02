Два человека утонули в море под Севастополем

Под Севастополем в районе мыса Фиолент два человека погибли в море. Об этом и.о. директора департамента общественной безопасности Дмитрий Крупкин рассказал в ходе аппаратного совещания в правительстве города 2 декабря.

По его словам, трагедия произошла в выходные. Тело одного из погибших уже поднято, поиски второго продолжаются, отметил Крупкин.

Как сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь», о произошедшем в экстренные службы сообщил очевидец. По его словам, в воду прыгнул сначала один человек, второй либо был с ним, либо бросился спасать его.

По факту произошедшего организована проверка.

14 ноября сообщалось, что три женщины утонули, пытаясь спасти бродячих собак из приюта неподалеку от города Ревуца в Словакии.