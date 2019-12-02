Уровень воды вырос после дождей в питьевом источнике Новороссийска

В Неберджаевском водохранилище, которое обеспечивает питьевой водой жителей Новороссийска, зафиксировали рост уровня воды. Ситуация связана с выпадением большого количества осадков.

По данным главы Новороссийска Игоря Дяченко, в выходные уровень водохранилища достиг отметки 172 м над уровнем моря при максимально возможном 182 м. При этом за две недели с 4 до 6 м выросла ширина русла реки Липки, которая питает водоем. При сохранении текущих погодных условий уровень воды в водохранилище может достигнуть нужной отметки для возобновления подачи водоснабжения в Новороссийск в обычном режиме. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.

Ранее городской водоканал начал возмещать дефицит воды из Троицкого группового водопровода. Кроме того, пришлось понизить давление в сетях в дневное и ночное время, чтобы наполнить парк резервуаров чистой воды. Пока в Новороссийске сохраняется необходимость ограничения холодного водоснабжения.