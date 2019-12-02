Путин подписал закон о новом порядке пользования недрами

Президент России Владимир Путин подписал закон о порядке предоставления права пользования участками недр для геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых. Соответствующий документ был опубликован 2 декабря на официальном портале правовой информации.

В законодательство вводится новый вид пользования недрами — разработка технологии геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых. Конкретные виды трудноизвлекаемых полезных ископаемых, в отношении которых будут предоставляться права пользования недрами, будет определять правительство.

Участки недр будут выдаваться по конкурсу на основании решения комиссии Роснедр. Срок пользования недр для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи ископаемых будет составлять до 15 лет. Предусмтривается возможность неоднократного продления на пять лет. Для тех же целей в рамках совмещенной лицензии — до семи лет с возможностью однократного продления на три года.

Закон также освобождает пользователей недр для этих целей от уплаты разовых и регулярных платежей за пользование ими. Поправки вступят в силу через 180 дней со дня их официальной публикации.

Ранее, 26 ноября, президент России Владимир Путин подписал закон о создании международных фондов в специальных административных районах на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области.