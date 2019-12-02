Прямой эфир

Путин подписал закон о новом порядке пользования недрами

0
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин подписал закон о порядке предоставления права пользования участками недр для геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых. Соответствующий документ был опубликован 2 декабря на официальном портале правовой информации.

Бури помалу: разработчикам небольших нефтяных месторождений готовят льготы
Минэнерго определит стимулы до конца года

В законодательство вводится новый вид пользования недрами — разработка технологии геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых. Конкретные виды трудноизвлекаемых полезных ископаемых, в отношении которых будут предоставляться права пользования недрами, будет определять правительство.

Участки недр будут выдаваться по конкурсу на основании решения комиссии Роснедр. Срок пользования недр для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи ископаемых будет составлять до 15 лет. Предусмтривается возможность неоднократного продления на пять лет. Для тех же целей в рамках совмещенной лицензии — до семи лет с возможностью однократного продления на три года.

Закон также освобождает пользователей недр для этих целей от уплаты разовых и регулярных платежей за пользование ими. Поправки вступят в силу через 180 дней со дня их официальной публикации.

Ранее, 26 ноября, президент России Владимир Путин подписал закон о создании международных фондов в специальных административных районах на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России вступил в силу закон об устойчивом Рунете
Биоматериалы россиян защитят законом о персональных данных

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019