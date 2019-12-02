В Одессе отпраздновали день рождения маршала Жукова

Более полусотни жителей Одессы в день рождения маршала СССР Георгия Жукова пришли к постаменту, где раньше стоял его памятник. Об этом сообщает украинский «5-й канал» 1 декабря.

Возложить цветы и почтить память советского военачальника пришли преимущественно пожилые горожане, отмечает телеканал. Они выпустили в небо воздушные шарики, а после провели митинг, во время которого перечисляли все заслуги Жукова и «возмущались действиями активистов, которые в 2017-м снесли памятник».

После акции неизвестные облили остатки демонтированного памятника красной краской.

Закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов» приняли на Украине в мае 2015 года. Он предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых отсылают к СССР, а также снос памятников, которые, по мнению Киева, пропагандируют коммунистические идеи. В мае 2018-го бывший президент страны Петр Порошенко рассказал, что в рамках программы декоммунизации в республике снесли около 1,5 тыс. памятников Владимиру Ленину.

16 июля Конституционный суд Украины (КСУ) признал этот закон конституционным.