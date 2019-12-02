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Названы российские регионы с самыми высокими и низкими зарплатами

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Фото: Depositphotos
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В шести российских регионах каждый пятый работник получает более 100 тыс. рублей в месяц, пишет «РИА Новости» со ссылкой на исследование.

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Среди лидеров по максимальному уровню зарплат в 2019 году оказались Москва, Чукотка, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Мурманская и Сахалинская области.

Рейтинг регионов по уровню зарплаты составлялся на основе анализа доли работников, получающих на руки 100 тыс. и более в месяц, а также сотрудников, зарабатывающих менее 15 тыс. рублей с учетом самых распространенных зарплат в регионе.

Агентство отмечает, что в 11 субъектах РФ похвастаться зарплатой свыше 100 тыс. может каждый десятый работник. За последний год этот показатель увеличился почти в два раза.

При этом средний уровень заработной платы по стране варьируется от 20 тыс. до 52 тыс. рублей.

Самая высокая доля высокооплачиваемых работников оказалась на Чукотке — 32%, далее следует ЯНАО — 31,7%, на третьей позиции Москва с показателем в 27,4%.

В топ-10 вошли также Магаданская область и Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Якутия, Ханты-Мансийский АО и Санкт-Петербург.

Эксперты отметили, что высокий уровень оплаты труда в этих регионах обусловлен суровыми климатическими условиями или развитой добычей природных ископаемых. Москва и Петербург же являются главными финансовыми центрами страны.

Регионами с самой небольшой долей высокооплачиваемых работников оказались Кабардино-Балкария — 0,7%, Адыгея (0,6%), Калмыкия, Псковская, Орловская, Ивановская области, Мордовия и Дагестан (по 0,9%).

По словам экспертов, уровень социального расслоения в России по мировым меркам находится на среднем уровне.

В ноябре стало известно, что Госдума рассмотрит законопроект о минимальной зарплате бюджетников. Депутаты предлагают установить минимальную месячную зарплату на уровне не ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в регионе.

2 ноября сервис по поиску работы hh.ru составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий с зарплатой выше 200 тыс. рублей.

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