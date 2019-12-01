Посольство РФ в Лондоне прокомментировало статью о «российской угрозе»

Британский министр иностранных дел Доминик Рааб манипулирует темой якобы исходящей от России угрозы в преддверии выборов в парламент Великобритании.

Об этом говорится в комментарии, распространенном российским посольством в Лондоне 1 декабря после публикации в газете The Sunday Telegraph 30 ноября статьи Рааба под заголовком «Британия не смогла бы противостоять [президенту России Владимиру] Путину, если бы премьер-министром стал [лидер оппозиции Джереми] Корбин».

«Не хотелось бы в разгар предвыборной кампании комментировать суждения о том, что было бы, если бы тот или иной политик возглавил британское правительство. Отметим лишь, что мы имеем дело с очередным примером сиюминутного манипулирования темой вымышленной «российской угрозы», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Дипмиссия отмечает, что заявление Рааба сделано в преддверии выборов и саммита НАТО в Лондоне. «На пользу российско-британским отношениям такие публикации не идут», — заключили в посольстве.

По данным российской дипмиссии, британские политики «прекрасно понимают, что России вовсе не требуется «противостоять», с ней можно сотрудничать, что отвечало бы «истинным интересам Великобритании». В качестве одного из направлений возможного сотрудничества дипломаты привели борьбу с терроризмом. Однако они выразили удивление, что вместо этого «трагедию на Лондонском мосту Д. Рааб использует в своей статье для нового витка негативной риторики по России».

«Дальнейшие оценки оставим британским избирателям», — заключили в посольстве.

В своей статье в The Sunday Telegraph, которую цитирует газета Sunday Express, глава британского МИДа называет произошедший 29 ноября теракт на Лондонском мосту напоминанием о многочисленных угрозах безопасности Великобритании. По его словам, придя к власти, оппозиционная Лейбористская партия во главе с Корбином не смогла бы противостоять ни одной из них. Рааб полагает, что у Корбина нет «морального авторитета», чтобы противостоять террористам, поскольку ранее он называл членов палестинского исламистского движения ХАМАС и шиитской группировки «Хезболла» «своими друзьями».

По словам министра, лейбористу также не хватит «авторитета» в противостоянии Путину, а правительство во главе с Корбином подорвало бы нацбезопасность Британии.

Рааб отмечает, что лейборист встал на сторону Москвы, когда произошел инцидент в Солсбери, а также призывал НАТО «сдаться и уйти».

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не планирует нападать на какую-либо из стран Североатлантического альянса. Миф о российской угрозе — выдумка желающих нажиться на этой легенде, заявил Путин на инвестфоруме «Россия зовет!» 20 ноября. По словам российского лидера, «все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать».