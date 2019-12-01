Спасший девочку от педофила школьник вернулся в Иркутск

Иркутский школьник Вячеслав Дорошенко вернулся домой после того, как посетил бой Александра Емельяненко и Михаила Кокляева, прошедший 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. Юноша сообщил журналистам, что российская столица запомнится ему на всю жизнь.

«Красивый город. Большой. Столица все-таки», — сказал школьник.

Он отметил, что к жителям Москвы у него только один вопрос.

«Как вы без снега то собрались праздновать Новый год? Везде уже снег, а здесь — нет», — сказал Дорошенко.

Дорошенко прославился после того, как спас ребенка от педофила. Инцидент произошел 23 ноября в Иркутске. Мальчик увидел, как злоумышленник заталкивает девочку в машину, и стал звать на помощь. Вместе с находившимся неподалеку местным жителем Глебом Сизых они догнали автомобиль и спасли ребенка. Преступника задержали через несколько часов и арестовали. Региональное управление МВД наградило обоих спасителей девочки.