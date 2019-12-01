Боксер Лебедев назвал спасителя девочки от педофила примером молодежи

Боксер Денис Лебедев назвал поступок школьника Вячеслава Дорошенко, спасшего девочку от педофила, отличным примером воспитания молодежи.

«Это отличный пример. Отличная популяризация, каким должен расти ребенок сегодняшний. Как надо воспитывать молодежь. Как нужно быстро принимать решения правильные. Об этом нужно показывать, это нужно рассказывать. Это должно быть отличным примером», — сказал спортсмен.