Прямой эфир

National Interest восхитился смертоносным оружием из РФ

0
Выделить главное
вкл
выкл

Американский журнал National Interest восхитился смертоносным оружием из РФ. Журналисты оценили СВДК — снайперскую винтовку Драгунова крупнокалиберную. НАТО не имеет подобного вооружения. Винтовка способна пробить броню на расстоянии до 600 м. Она выпускает пули в 254 г со стальным сердечником со скоростью 770 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США составили список своих самых провальных военных разработок
Автомат Калашникова 200-й серии проверили на прочность

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019