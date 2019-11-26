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ЦБ предостерег российские банки от операций в евро

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Фото: ТАСС/DPA/Matthias Balk
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Операции в евро больше не приносят прибыли российским банкам. Об этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала в интервью немецкой газете Handelsblatt, опубликованном 25 ноября.

Центробанк предостерег российские банки от операций в евро. Это связано с тем, что операции с этой валютой больше не приносят прибыли.

Набиуллина объяснила, что банкам надо где-то размещать полученные в валюте средства, однако сейчас имеются лишь инструменты с отрицательными ставками. Поскольку минусовые проценты для сбережений запрещены в России, для компенсации убытков банки настолько подняли сборы за обслуживание счетов в евро, что стало практически невозможно держать сберегательные счета в этой валюте.

Также она добавила, что ЦБ следит за тем, чтобы российские банки не шли на чрезмерно высокие валютные риски вне зависимости от валюты.

Ранее, 20 ноября, Набиуллина заявила, что Банк России сейчас проводит нейтральную денежно-кредитную политику, но по-прежнему видит потенциал для ее смягчения. Сейчас она направлена на поддержание инфляции около 4%.

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