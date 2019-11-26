Виртуальный кот Васька станет новым гидом по Музею космонавтики в Москве

Виртуальный 3D-кот Васька будет проводить экскурсии по Музею космонавтики для гостей и жителей Москвы. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Отмечается, что в музее появился виртуальный гид экспозиции в мобильном приложении «Васька и звездочка». Трехмерный экскурсовод создан для детей младшего и среднего школьного возраста, отмечается в сообщении.

«Виртуальный гид поможет ребятам узнать больше о космосе и самых интересных экспонатах музея», — говорится на сайте. Он расскажет посетителям Музея космонавтики, из чего состоят метеориты, дети выучат главные космические термины на русском и английском языках и многое другое.

Бесплатное приложение доступно для мобильных устройств на платформе Android в Google Play, оно работает только на территории музея.

Около экспонатов размещены специальные таблички с QR-кодами, на них следует навести камеру смартфона с работающим приложением, тогда на экране появится виртуальный кот-экскурсовод, а экспонаты оживут.

В октябре Музей космонавтики в Москве гиды назвали одним из самых популярных мест, которые стремятся посетить иностранные туристы.