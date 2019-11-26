Деньги на ремонт очистных сооружений Курска выделят из федеральной казны

Федеральный центр поддержит проекты по реконструкции очистных сооружений в Курской области. Договоренность об этом была достигнута на встрече губернатора Романа Старовойта с министром строительства России Владимиром Якушевым.

По словам Старовойта, регион перевыполняет программу переселения из аварийного и ветхого жилья. Она может быть завершена на два года раньше срока. Кроме того, Курская область — одна из немногих регионов, где нет обманутых дольщиков.

Также губернатор договорился с главой Минстроя России о дальнейшей поддержке со стороны федерального центра программы «Стимул», по которой осуществляется жилищное строительство на территории Курской области, пишет «Курская правда».

В ноябре сообщалось, что в Курской области представят преференции за восстановление старинных усадеб.