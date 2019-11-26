Прямой эфир

Деньги на ремонт очистных сооружений Курска выделят из федеральной казны

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральный центр поддержит проекты по реконструкции очистных сооружений в Курской области. Договоренность об этом была достигнута на встрече губернатора Романа Старовойта с министром строительства России Владимиром Якушевым.

По словам Старовойта, регион перевыполняет программу переселения из аварийного и ветхого жилья. Она может быть завершена на два года раньше срока. Кроме того, Курская область — одна из немногих регионов, где нет обманутых дольщиков.

Также губернатор договорился с главой Минстроя России о дальнейшей поддержке со стороны федерального центра программы «Стимул», по которой осуществляется жилищное строительство на территории Курской области, пишет «Курская правда».

В ноябре сообщалось, что в Курской области представят преференции за восстановление старинных усадеб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Курская область установит границу с Орловской областью
Новую детскую больницу построят в Курске за 1,5 млрд рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019