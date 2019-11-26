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Российскую границу со Средней Азией прикроют самые мощные «Торнадо»

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Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin
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Российскую границу со Средней Азией прикроют самые мощные в мире реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С». В ближайшее время установки поступят на вооружение одного из подразделений Центрального военного округа, размещенных в Челябинской области, сообщили «Известиям» в Минобороны.

Дальность хода таких установок составляет сотни километров, также их можно перебросить к месту дислокации и самолетами.

Новейшие РСЗО направят в 232-ю реактивную артиллерийскую бригаду в Челябинской области, недалеко от границы с Казахстаном.

По мнению экспертов, появление «Торнадо» позволит оперативно ответить на террористическую угрозу.

«ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ. — Ред.) разгромили в Сирии, террористы переместятся в Ирак. Разгромят в Ираке — переместятся в Афганистан, а оттуда прямой путь в Среднюю Азию. Постановка на вооружение «Торнадо-С», — это скорее гарантия безопасности в регионе», — отметил вице-президент Академии геополитических проблем полковник Владимир Анохин.

Характеристики новой системы «Торнадо-С» не раскрываются. Известно, что она является наиболее мощной и дальнобойной РСЗО в мире. Каждая система состоит из 12 пусковых установок, может вести огонь залпом и одиночными ракетами. Дальность полета ракет оценивается в 120 км, а в перспективе может быть увеличена до 200 км.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Управляемая стихия: границу со Средней Азией прикроют «Торнадо»

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