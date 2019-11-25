В Аргентине два священника получили сроки за растление глухих детей

В Аргентине двое католических священников приговорены к более чем 40 годам заключения за растление воспитанников школы для глухих детей. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщает ТАСС.

Суд аргентинского города Мендоса признал 83-летнего Никола Бруно Коррали и 59-летнего Орасио Уго Корбачо виновными в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Корбачо получил 45 лет тюрьмы, Коррали приговорен к 42 годам заключения.

Жертвы находились на попечении священников, что было признано отягощающим обстоятельством.

Кроме того, к 18 годам тюрьмы был приговорен садовник школы Армандо Рамон Гомес, которого также признали виновным в растлении детей.

В конце 2018 года генеральная прокуратура американского штата Иллинойс в ходе своего расследования выявила около 700 случаев предполагаемых домогательств и сексуального насилия над несовершеннолетними со стороны католических священников.