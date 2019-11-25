Прямой эфир

На борту прилетевшего в Москву самолета у женщины начались роды

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В аэропорту Шереметьево бригада медиков помогает женщине, у которой начались роды на борту самолета. Об этом сообщает канал Aviaincidents в Telegram в понедельник, 25 ноября.

Самолет вылетел из Пхукета в 8:17 (по мск), полет до Москвы занял больше десяти часов — лайнер приземлился в 18:05. В пути у одной из пассажирок начались роды. В аэропорт приехали врачи, чтобы помочь роженице.

14 ноября во французском городе Тулузе работники ночного клуба приняли роды у 19-летней посетительницы прямо на танцполе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Женщина родила ребенка другой расы после ЭКО и обратилась в суд

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019