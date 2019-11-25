На борту прилетевшего в Москву самолета у женщины начались роды

В аэропорту Шереметьево бригада медиков помогает женщине, у которой начались роды на борту самолета. Об этом сообщает канал Aviaincidents в Telegram в понедельник, 25 ноября.

Самолет вылетел из Пхукета в 8:17 (по мск), полет до Москвы занял больше десяти часов — лайнер приземлился в 18:05. В пути у одной из пассажирок начались роды. В аэропорт приехали врачи, чтобы помочь роженице.

14 ноября во французском городе Тулузе работники ночного клуба приняли роды у 19-летней посетительницы прямо на танцполе.