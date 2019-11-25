Умерла советская разведчица Гоар Вартанян

Легендарная советская разведчица Гоар Вартанян умерла на 94-м году жизни. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) в понедельник, 25 ноября.

«Ушел из жизни близкий всем нам человек», — цитирует агентство сообщение СВР.

Отмечается, что разведчица внесла большой вклад в добывание информации, нужной для обеспечения национальных интересов и безопасности страны.

Гоар Вартанян родилась 25 января 1926 года в городе Ленинакане (Гюмри) в Армении. В начале 1930-х годов с семьей переехала жить в Иран. В 16 лет вошла в антифашистскую группу своего будущего мужа и соратника Геворка Вартаняна. Вместе с ним в Иране она активно занималась разведкой в сложных условиях. В 1943 году в составе этой группы участвовала в операции по обеспечению безопасности Тегеранской конференции. Тогда была предотвращена попытка покушения гитлеровских спецслужб на лидеров «большой тройки» — Сталина, Рузвельта и Черчилля.

В 1951 году супруги были вывезены в СССР, после чего многие годы супружеская пара разведчиков-нелегалов работала в экстремальных условиях во многих странах мира. В 1986 году, после 30 лет работы на нелегальном положении, супруги вернулись на Родину.