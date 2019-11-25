Прямой эфир

Умерла советская разведчица Гоар Вартанян

0
Фото: twitter.com/A_Gasparyan
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Легендарная советская разведчица Гоар Вартанян умерла на 94-м году жизни. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) в понедельник, 25 ноября.

«Ушел из жизни близкий всем нам человек», — цитирует агентство сообщение СВР.

Отмечается, что разведчица внесла большой вклад в добывание информации, нужной для обеспечения национальных интересов и безопасности страны.

Гоар Вартанян родилась 25 января 1926 года в городе Ленинакане (Гюмри) в Армении. В начале 1930-х годов с семьей переехала жить в Иран. В 16 лет вошла в антифашистскую группу своего будущего мужа и соратника Геворка Вартаняна. Вместе с ним в Иране она активно занималась разведкой в сложных условиях. В 1943 году в составе этой группы участвовала в операции по обеспечению безопасности Тегеранской конференции. Тогда была предотвращена попытка покушения гитлеровских спецслужб на лидеров «большой тройки» — Сталина, Рузвельта и Черчилля.

В 1951 году супруги были вывезены в СССР, после чего многие годы супружеская пара разведчиков-нелегалов работала в экстремальных условиях во многих странах мира. В 1986 году, после 30 лет работы на нелегальном положении, супруги вернулись на Родину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ВЦИОМ узнал о любимом фильме россиян о разведчиках
СМИ сообщили о гибели полковника СВР в собственной квартире в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019