Путина пригласили в Мутный Материк

Жители села Мутный Материк (Республика Коми), победившего в конкурсе на самое веселое название населенного пункта, хотели бы, чтобы на церемонию награждения приехал президент России Владимир Путин. Об этом рассказал глава местной администрации Константин Канев.

«Люди говорят, что на церемонию вручения кубка ожидают президента России, чтобы он вручил награду лично», — рассказал Канев «РИА Новости».

Глава администрации уточнил, что жители гордятся уникальным названием села и им нравится, что такого больше нигде нет. По его словам, есть несколько версий происхождения такого топонима. Согласно наиболее вероятной, название дали купцы, которые часто проплывали мимо по реке Печора — если смотреть на село с воды, кажется, что оно покрыто дымкой.

Конкурс на самое веселое название проводили сервис «Туту.ру» и телеканал «Моя планета». Изначально претендентов было 100, в финал вышли десять. Мутный Материк набрал 28,5 тыс. голосов, его ближайший конкурент, забайкальский Хохотуй, — 26,4 тыс., сообщает страница конкурса «ВКонтакте».

В 2018 году самым веселым было признано село Чуваки (Пермский край). Жители получили кубок, а на въезде в населенный пункт был установлен памятный знак.

Село Мутный Материк входит в городской округ Усинск. По данным на 2010 год, там проживало 977 человек.