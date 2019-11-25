Прямой эфир

Картину русского художника Фешина продали на торгах в Лондоне за $3 млн

0
Фото: commons.wikimedia.org
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Картина русского художника Николая Фешина «Дама за маникюром. Портрет мадемуазель Жирмо» ушла с молотка на «русских» торгах Christie's в Лондоне за £2,3 млн ($3 млн), сообщила «РИА Новости» представитель аукционного дома в понедельник, 25 ноября.

«Этот бесспорный шедевр представляет собой квинтэссенцию таланта и техники Фешина. Он был написан в 1917 году, когда история России изменилась самым радикальным образом», — рассказала она.

Полотно предложила на торги семья художника. Стоимость работы оценена в £2–3 млн ($2,6–3,8 млн). Портрет написан Фешиным во время казанского периода творчества, произведения которого до сих пор находятся в частных коллекциях.

Также на аукционе были проданы «Сухостой» Ивана Шишкина чуть более чем за £1 млн ($1,33 млн) и две работы Ивана Айвазовского — «Искья на закате» за £491 тыс. ($635 тыс.) и «Пушкин, смотрящий на Аю-Даг, Крым» за £162,5 тыс. ($210 тыс.).

17 ноября в ходе аукционных торгов картина кисти Марка Шагала «Колокольня собора в Шамбон-сюр-Лак», написанная в 1926 году, была продана за 10 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Картину кисти Шагала продали на аукционе в Москве за 10 млн рублей
Картина Фриды Кало продана на аукционе за $5,8 млн

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019