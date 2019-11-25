Картину русского художника Фешина продали на торгах в Лондоне за $3 млн

Картина русского художника Николая Фешина «Дама за маникюром. Портрет мадемуазель Жирмо» ушла с молотка на «русских» торгах Christie's в Лондоне за £2,3 млн ($3 млн), сообщила «РИА Новости» представитель аукционного дома в понедельник, 25 ноября.

«Этот бесспорный шедевр представляет собой квинтэссенцию таланта и техники Фешина. Он был написан в 1917 году, когда история России изменилась самым радикальным образом», — рассказала она.

Полотно предложила на торги семья художника. Стоимость работы оценена в £2–3 млн ($2,6–3,8 млн). Портрет написан Фешиным во время казанского периода творчества, произведения которого до сих пор находятся в частных коллекциях.

Также на аукционе были проданы «Сухостой» Ивана Шишкина чуть более чем за £1 млн ($1,33 млн) и две работы Ивана Айвазовского — «Искья на закате» за £491 тыс. ($635 тыс.) и «Пушкин, смотрящий на Аю-Даг, Крым» за £162,5 тыс. ($210 тыс.).

17 ноября в ходе аукционных торгов картина кисти Марка Шагала «Колокольня собора в Шамбон-сюр-Лак», написанная в 1926 году, была продана за 10 млн рублей.