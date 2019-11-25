Лукашенко назвал Калининградскую область «своей»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает Калининградскую область «своей». Об этом он заявил на встрече с губернатором региона Антоном Алихановым в понедельник, 25 ноября.

По словам Лукашенко, Белоруссия во многих отношениях отвечала и отвечает за Калининградскую область и он неоднократно говорил об этом как первому президенту России Борису Ельцину, так и нынешнему главе государства Владимиру Путину, передает «РИА Новости».

«Путин говорит: «Я не против», — подчеркнул белорусский лидер.

«Мы были самыми близкими, и между нами не было таких ненадежных партнеров: сегодня они в НАТО, мы в другом «коллективе». Тем не менее такой подход и чувство ответственности остались и сейчас», — отметил он.

Белорусский лидер заявил, что во времена СССР было много разговоров о присоединении Калининграда к республике, но эта идея так и не осуществилась, отмечает «Газета.ру».

Лукашенко отметил, что часто употребляет не только выражение «наша Калининградская область», но и «наша Россия». По его словам, именно так жители Белоруссии относятся к россиянам.

17 ноября Лукашенко сообщил, что Минск не подпишет «дорожные карты» по интеграции с Россией, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике. Он указал на необходимость прийти к соглашению по поставкам углеводородов и призвал Москву «как следует» открыть рынок для белорусских товаров.