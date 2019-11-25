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На ВДНХ открылся самый большой в Европе искусственный ледовый каток. Видео 360°

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Самый большой в Европе искусственный ледовый каток открылся на ВДНХ. Каток украсила праздничная подсветка и пешеходный мост, в центре расположено светящееся поле из подснежников, васильков и незабудок. Ледовое поле разделено на три зоны: аллею влюбленных вокруг фонтана «Дружба народов», отдельную площадку для детей от трех до восьми лет и просторную территорию для всех отдыхающих. Площадь искусственного ледового покрытия — 20,5 тыс. кв. м, функционирование катка обеспечивают 11 холодильных установок отечественного производства. Традиция организовывать на ВДНХ катки берет начало с 1954 года.

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