На ВДНХ открылся самый большой в Европе искусственный ледовый каток. Видео 360°

Самый большой в Европе искусственный ледовый каток открылся на ВДНХ. Каток украсила праздничная подсветка и пешеходный мост, в центре расположено светящееся поле из подснежников, васильков и незабудок. Ледовое поле разделено на три зоны: аллею влюбленных вокруг фонтана «Дружба народов», отдельную площадку для детей от трех до восьми лет и просторную территорию для всех отдыхающих. Площадь искусственного ледового покрытия — 20,5 тыс. кв. м, функционирование катка обеспечивают 11 холодильных установок отечественного производства. Традиция организовывать на ВДНХ катки берет начало с 1954 года.