Новые школу и детсад построят в поселке в Приангарье
В поселке Центральный Хазан в Зиминском районе Иркутской области в ближайшие годы планируют начать строительство новых школы и детского сада. Соответствующее поручение дал губернатор региона Сергей Левченко после посещения образовательных учреждений в населенном пункте.
Как сообщает ИА IrkutskMedia, школа была построена в 1958 году и состоит из трех деревянных отдельно стоящих корпусов. Здания школы имеют большую степень износа и, как отметил глава региона, «ремонтировать ее уже бессмысленно».
Губернатор планирует поднять вопрос о внесении проекта новой школы на 220 мест в перечень «Объектов для строительства на 2022–2023 годы».
Изношенность детского сада «Елочка» составляет 87%. Группы переполнены, а помещения не соответствуют СанПиН. По словам заведующей Ольги Бутовой, уже есть проект на строительство нового учреждения на 90 мест.
Губернатор рассказал, что уже поручил профильным ведомствам заняться необходимыми вопросами с тем, чтобы можно было начать строительство в ближайшие годы.
Ранее сообщалось, что в России резко вырос показатель доступности дошкольного образования за период с 1 сентября по 1 октября. Об этом свидетельствуют данные мониторинга доступности дошкольного образования Минпросвещения России, опубликованного 11 ноября.