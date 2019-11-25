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Суд арестовал старшего химика нарколаборатории в Ленобласти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Фигурант дела о крупной нарколаборатории в Ленинградской области Сергей Каменев арестован. Такое решение в понедельник, 25 ноября, принял Тосненский городской суд.

Ранее были арестованы еще два обвиняемых, Николай Сурнаков и Дмитрий Говорушкин, передает «Интерфакс».

По информации портала 47News, Каменев был на производстве старшим химиком и отвечал за производство «соли» — синтетического наркотика. Он в мае приехал из Прокопьевска (Кемеровская область) и жил в бытовке недалеко от производства. Арестованный ранее Сурнаков был его подчиненным, отмечает портал.

Полиция пресекла деятельность нарколаборатории в поселке Обуховец (пригород Тосно) 22 ноября. В ходе обысков силовики обнаружили около 80 т прекурсоров наркотических средств и более 2 т порошка, который по итогам экспертизы признан синтетическим наркотиком. Кроме того, изъято почти 6 т полуфабриката-сырца, из которого изготавливаются наркотические средства, а также два грузовика и погрузчик.

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