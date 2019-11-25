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Проект детской больницы в Комсомольске получит дополнительные средства

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На строительство нового детского медицинского центра в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) федеральный бюджет направит дополнительные средства. В связи с недоработками проектно-сметной документации возникло удорожание объекта.

Тему строительства объектов здравоохранения в Комсомольске обсудили во время рабочей поездки представителей Хабаровского края в Минвостокразвития и в Минздраве РФ. В частности, был поднят вопрос строительства детского многопрофильного медцентра, сообщает ИА AmurMеdia.

7 октября стало известно, что на реализацию проекта не хватает около 3 млрд рублей. Проектировщики не учли средства, необходимые на оборудование и строительно-монтажные работы.

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова согласилась с доводами представителей краевого минздрава о необходимости изменений в документации. В связи с этим было принято решение об увеличении финансирования строительства объекта. Сейчас прогнозная стоимость составляет более 5 млрд рублей.

Министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько отметил, что мера также позволит предотвратить проблему с невыплатой зарплаты рабочим, которые задействованы в возведении медцентра.

Строящаяся клиника для детей в Комсомольске-на-Амуре рассчитана на 500 посещений в смену. Проект предусматривает 232 койки в лечебном комплексе и консультативное отделение, которое сможет принимать 300 детей в день.

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